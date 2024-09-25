رئيس وزراء النرويج يزور الرئيس بزشكيان في نيويورك

وافادت ارنا، ان هذا اللقاء، جرى في سياق المباحثات الثنائية بين الرئيس بزشكيان وقادة الدول المشاركين في اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة الاممية.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مباحثات مع كل من رئيس وزراء باكستان وولي العهد الكويتي.

وكان الرئيس بزشكيان القى، عند منتصف ليل الثلاثاء (24 ايلول الجاري) حسب توقيت طهران، كلمة باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية امام اجتماع الجمعية العامة الاممية الـ 79، اكد خلالها على ان "الكيان الصهيوني مني بالهزيمة في غزة ولا يستطيع إعادة بناء أسطورة جيشه الذي لا يقهر، بواسطة ممارساته الاجرامية والوحشية ومحاولات توسيع نطاق الحرب".

انتهى ** ح ع