ايران وباكستان تتفقان على تنمية التعاون الاقتصادي

وفي طار لقاءات اليوم الاخير من زيارته الى نيويورك، اعرب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قبل ظهر الأربعاء، برئيس وزراء باكستان شهباز شريف، عن ارتياحه للاجتماع مع اخوة الدين والجيران الأعزاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واكد عزم ايران على مواصلة العمل على استكمال وتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني الراحل إلى باكستان.

وأشار الرئيس بزشكيان إلى فكرته بإنشاء شبكة اتصالات برية وسكك حديدية واسعة بين دول المنطقة لتسهيل التبادل والتفاعل بين الشعوب، وقال: إن تنفيذ هذه الفكرة يتطلب خطة وبرنامجا شاملا يشمل كافة الجوانب الأمنية والسياسية والعسكرية، والمتطلبات الاقتصادية والاتصالات ويمكن لهذه الخطة تسريع النمو والتقدم وتقريب شعوب المنطقة من بعضها البعض وتوفير مصالح جميع البلدان.

وتابع بقوله إنه لو كنا نحن المسلمين حقًا معًا كإخوة ولم تكن بيننا خلافات وانقسامات وفقًا لأمر الله والقرآن والنبي ، لما تجرأ الكيان الصهيوني اليوم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، مضيفًا : ان الصهاينة وحماتهم، في ظل الانقسامات بين المسلمين، يرتكبون هكذا جرائمهم بكل وقاحة. ومن الضروري استغلال كل الإمكانيات لممارسة الضغط من أجل وقف جرائم الكيان الصهيوني بعمل مشترك وتعاون جماعي.

كما ذكر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في هذا اللقاء أنه خلال زيارة الرئيس الإيراني الراحل، تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة للغاية بين البلدين، ونحن على ثقة تامة أنه مع اختياركم الجدير، يمكننا مواصلة العمل على تنفيذ هذه الاتفاقيات ومواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين لتوسيعها، وقال: نحن مستعدون بصدق للتعاون معكم لتحسين العلاقات الثنائية قدر الإمكان.

وأشار إلى تصاعد جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وقال: إن الوضع في غزة ولبنان يشكل مصدر قلق عميق ومشترك لنا ولكم ولجميع شعوب العالم. وتثبت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أن نتنياهو لا ينوي وقف جرائمه، بل إنه يسعى إلى نشر الصراعات في المنطقة. ومن المؤكد أن هذه الأحداث تأتي في ظل الضعف والانقسام الذي يعيشه العالم الإسلامي، وعلينا أن نسعى لوضع خلافاتنا جانبا والوقوف صفا واحدا ضد هذا الكيان وأعوانه.

كما اتفق رئيسا البلدين على أن يقوم فريق عمل مشترك بدراسة مجالات توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وحل المشكلات التي تواجه خط أنابيب الغاز بين البلدين.

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