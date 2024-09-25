عرض امكانيات إيران في معرض بيلاروسيا الدولي للنفط والغاز

وتم يوم الاربعاء افتتاح الجناح الايراني في المعرض بحضور السفير علي رضا صانعي، بالإضافة إلى بعض المسؤولين البلاروس بمن فيهم نائب وزير النفط ونائب رئيس منظمة المواصفات القياسية.

وناقش السفير الإيراني لدى بيلاروسيا وتبادل الآراء مع رجال الأعمال الايرانيين أثناء زيارته لهذا المعرض.

وقال صانعي خلال حديثه مع مديري ومسؤولي شركة "جم" للبتروكيماويات في جناح إيران: يجب علينا تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران وبيلاروسيا ومحاولة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

واضاف: إن مشاركة الناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال في مثل هذه المعارض ستؤدي إلى توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

وقامت الشركات الحاضرة في هذا المعرض الدولي من دول بيلاروسيا وجمهورية إيران الإسلامية وروسيا والصين بعرض قدراتها في مجال المنتجات الكيماوية والمنتجات النفطية ومعدات العمليات وأنظمة التشغيل الآلي ومطوري أنظمة الإدارة وخبراء في استغلال وتطوير حقول النفط والغاز، ومصنعي ومطوري المواد الخام البوليمرية، والمواد المركبة، وأدوات القطع والتشكيل، ومعدات وخدمات تصنيع المنتجات البلاستيكية، والتقنيات المضافة لجمع النفايات والتخلص منها، والدهانات، وحاويات البوليمر وتغليف البوليمر، وخبراء في الصناعات ذات الصلة بالتكنولوجيا العالية.

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