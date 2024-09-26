٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85608136
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بزشكيان يلتقي مجموعة من النخب السياسية الإيرانية المقيمة في أميركا

٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٠٢ ص
رمز الخبر: 85608136
بزشكيان يلتقي مجموعة من النخب السياسية الإيرانية المقيمة في أميركا

نيويورك / 26 ايلول/سبتمبر/ارنا- التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك مساء الاربعاء مجموعة من النخب السياسية الايرانية المقيمة في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس بزشكيان في هذا الاجتماع الذي عقد مساء الاربعاء: نحترم النخب والعلماء والمنتجين والمستثمرين الإيرانيين في كل ركن من أركان العالم ونعتقد أنه بمساعدتهم سنكون قادرين على الوصول إلى مسارات جديدة لتحقيق حل مشاكل البلاد وتقدمها.

واضاف "نحن نحاول التغلب على المشاكل من خلال تصحيح العمليات الخاطئة وخلق التآزر في المجتمع".

وأشار إلى أن الجهود الرامية إلى تطوير التفاعلات مع الجيران وتعزيز البنية التحتية للبلاد كانت جزءا من جهود الحكومة خلال هذه الفترة.

يذكر ان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان انهى زيارته الى نيويورك، مساء امس الاربعاء وغادرها عائدا الى البلاد بعد زيارة استمرت اربعة ايام شارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة والقى كلمة فيها، كما اجرى محادثات مع العديد من رؤساء وقادة دول العالم المشاركين في الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة.

انتهى ** 2342

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