رئيس الجمهورية يلتقي نظيره البلغاري

واضاف الرئيس بزشكيان لدى لقائه الرئيس البلغاري رومن رادف ان حكومته جاهزة لاجراء حوار شفاف وصريح لازالة اي قلق او عقبات تعترض توسيع العلاقات حول الموضوعات المختلفة بما فيها الموضوع النووي وذلك على اساس الاحترام والمصالح المتبادلتين.

واشار الى اغتيال الشهيد اسماعيل هنية في اليوم الاول من توليه الرئاسة في ايران قائلا ان الكيان الصهيوني يسعى لارباك النظام والامن في المنطقة وتوسيع رقعة الحرب والاشتباكات، لذلك يتعين علينا جميعا بذل قصارى جهدنا لوقف جرائم هذا الكيان في غزة ولبنان على الفور.

اما الرئيس البلغاري رومن رادف فقد قال ان بلاده كانت تقيم علاقات على مستوى جيد مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي حريصة على احيائها لانها تكتسي اهمية بالنسبة لبلغاريا.

واعرب عن ارتياحه لان ادارة الرئيس بزشكيان ارسلت رسائل مهمة للتعامل مع البلدان الاوروبية وكذلك التوصل الى تسوية للقضية النووية.

وعبر رئيس بلغاريا عن بالغ قلقه من الوضع الانساني والامني المستفحل في غزة وانتقاله الى لبنان وقال اننا ندعو جميع الدول بما فيها الاوروبية للمساعدة على الوقف الفوري للهجمات الاسرائيلية على غزة ولبنان.