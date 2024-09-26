رئيس الجمهورية يختتم زيارته لنيويورك عائدا الى طهران

للمشاركة في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة وتبيان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول القضايا الدولية.

وتراس بزشكيان خلال الزيارة وفدا رفيعا ضم في عضويته كلا من محمد جواد ظريف مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية ومهدي سنائي مساعد مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية ومحسن حاج ميرزائي مدير مكتب رئيس الجمهورية وعلي طيب نيا كبير مستشاري رئيس الجمهورية ومحمد مهدي طباطبائي مساعد مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات.

يذكر ان وزير الخارجية عباس عراقي كان قد بدا زيارته الى نيوروك على راس وفد مساء الجمعة الماضية، وما زال موجودا في نيويورك. ويرافق عراقجي كل من مجيد تخت روانجي مساعده للشؤون السياسية وكاظم غريب ابادي مساعده للشؤون القانونية والدولية.