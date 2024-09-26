سفير طاجيكستان: سيتم قريبا الغاء التاشيرات لجميع الرحلات الجوية بين ايران وطاجيكستان

وقال السفير زاهدي، في لقاء مع الناشطين الاقتصاديين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران، مساء الأربعاء: وفقاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، فإن حاملي جوازات السفر من البلدين يحق لهم خلال 90 يومًا من لحظة دخولهم الأول، السفر إلى الدولة المقابلة دون تأشيرة لمدة 30 يومًا.

واضاف: إلغاء التأشيرة هذا حاليًا صالح فقط للرحلات المباشرة بين طهران ودوشنبة، والرحلات الأخرى مثل رحلات مشهد إلى دوشنبة وبالعكس لا تزال تتطلب تأشيرة.

واشار الى الجهود الجارية المبذولة مع وزارة الخارجية وقال: تم إجراء محادثات مع وزارة الخارجية لتعديل هذا القرار وجعل جميع الرحلات الجوية بين إيران وطاجيكستان خاضعة لإلغاء التأشيرة.

واعلن سفير طاجيكستان لدى إيران بان التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين البلدين زاد إلى خمسة أضعاف تقريبا.

السفير زاهدي، الذي يزور كرمانشاه بدعوة من بلدية المدينة للمشاركة في مهرجان قراءة الشاهنامة الدولي ، قال: في عام 2020، بلغ حجم التجارة بين البلدين 57 مليون دولار، فيما ارتفع العام الماضي إلى 270 مليون دولار، وتشير إحصائيات الـ 9 أشهر الاولى من هذا هذا العام إلى أن الرقم سيصل إلى 300 مليون دولار.

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