محادثات بين الرئيس الايراني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان، قد وصل الى نيويورك يوم الاحد والقى مساء الثلاثاء كلمة في الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة، شرح فيها مواقف وآراء البلاد حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية المهمة خاصة العدوان الصهيوني الهمجي المستمر على قطاع غزة منذ نحو عام والاعتداءات الصهيونية الجنونية الاخيرة على لبنان فضلا عن الاتفاق النووي.

كما التقى الرئيس بزشكيان العديد من رؤساء وقادة الدول المشاركة في اجتماع الجمعية العامة والامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

وانهى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان زيارته الى نيويورك، مساء امس الاربعاء وغادرها عائدا الى البلاد بعد زيارة استمرت اربعة ايام.

وتراس بزشكيان خلال الزيارة وفدا رفيعا ضم في عضويته كلا من محمد جواد ظريف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية ومهدي سنائي مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية ومحسن حاج ميرزائي مدير مكتب رئيس الجمهورية وعلي طيب نيا كبير مستشاري رئيس الجمهورية ومحمد مهدي طباطبائي مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات.

يذكر ان وزير الخارجية عباس عراقجي كان قد بدا زيارته الى نيوروك على راس وفد مساء الجمعة الماضية، وما زال موجودا في نيويورك. ويرافق عراقجي كل من مجيد تخت روانجي مساعده للشؤون السياسية وكاظم غريب ابادي مساعده للشؤون القانونية والدولية.

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