٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85608176
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ممثلية ايران بالامم المتحدة: اليهودي الأمريكي المدعو لاجتماع حوار الاديان بحضور الرئيس بزشكيان لديه أنشطة مناهضة للصهيونية

٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:١٧ ص
رمز الخبر: 85608176
ممثلية ايران بالامم المتحدة: اليهودي الأمريكي المدعو لاجتماع حوار الاديان بحضور الرئيس بزشكيان لديه أنشطة مناهضة للصهيونية

نيويورك / 26 ايلول/سبتمبر/ارنا- أعلنت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك فيما يتعلق بدعوة يهودي أمريكي للمشاركة في اجتماع حوار الأديان الذي حضره الرئيس بزشكيان بان له ماضيا من الانشطة المناهضة للصهيونية.

وقالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: "تم دعوة السيد ليفر ستيرنفيلد، بصفته أستاذا جامعيا ويهوديا أمريكيا، لحضور اجتماع "دور الأديان الإلهية في إرساء السلام العالمي".

وأضافت: "كان هذا الاجتماع مزيجا متوازنا من العلماء وأساتذة الجامعات المنتمين إلى الديانات الإبراهيمية. وسبب دعوته (ليفر ستيرنفيلد) هو تاريخه الطويل في البحث في مجال اليهودية والإسلام وإيران، وله ماض من الانشطة المناهضة للصهيونية".

وتابعت بعثة إيران في الأمم المتحدة: لقد تمت دعوته (ليفر ستيرنفيلد) إلى هذا الاجتماع بصفته أمريكيًا يهوديًا، ولم تكن هناك معلومات حول تاريخه المحتمل كشخص يحمل الجنسية المزدوجة.

وقالت: نحن نعتبر أن هذه الخطوة الدعائية المشبوهة المثارة لها جذورها في غضب الكيان الصهيوني لعقد مثل هذا الاجتماع.

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