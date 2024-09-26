ايران والعراق يبحثان بشان التعاون في تنفيذ المشاريع الانمائية

وتم خلال لقاء السفير الايراني محمد كاظم آل صادق مع وزير الاعمار والإسكان العراقي بنكين ريكاني، مناقشة التعاون الثنائي في مجال المشاريع الانمائية.

وفي هذا اللقاء أشار السفير آل صادق إلى خبرات الشركات الفنية والهندسية للجمهورية الإسلامية في مختلف مجالات الاعمار والبناء؛ وأعلن استعدادها للمشاركة في المشاريع الإنشائية والهندسية في العراق.

كما أكد بنكين ريكاني، وزير الإعمار والإسكان العراقي، قدرات الشركات الإيرانية في مجالات البنية التحتية، وأعلن استعداد بلاده للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشاريع العراقية.

انتهى ** 2342