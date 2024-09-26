٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85608190
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ايران والعراق يبحثان بشان التعاون في تنفيذ المشاريع الانمائية

٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٢٤ ص
رمز الخبر: 85608190
ايران والعراق يبحثان بشان التعاون في تنفيذ المشاريع الانمائية

بغداد / 26 ايلول/سبتمبر/ارنا- بحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بغداد محمد كاظم آل صادق ووزير الإعمار والإسكان العراقي بنكين ريكاني، سبل زيادة التعاون بين البلدين في مجال المشاريع الانمائية.

وتم خلال لقاء السفير الايراني محمد كاظم آل صادق مع وزير الاعمار والإسكان العراقي بنكين ريكاني، مناقشة التعاون الثنائي في مجال المشاريع الانمائية.

وفي هذا اللقاء أشار السفير آل صادق إلى خبرات الشركات الفنية والهندسية للجمهورية الإسلامية في مختلف مجالات الاعمار والبناء؛ وأعلن استعدادها للمشاركة في المشاريع الإنشائية والهندسية في العراق.

كما أكد بنكين ريكاني، وزير الإعمار والإسكان العراقي، قدرات الشركات الإيرانية في مجالات البنية التحتية، وأعلن استعداد بلاده للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشاريع العراقية.

انتهى ** 2342

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