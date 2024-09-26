رئيس الجمهورية: الكيان الصهيوني وحماته، هم اكبر الارهابيين

وفي ختام زيارته لنيويورك قال الرئيس بزشكيان انه التقى خلال الايام الثلاثة التي زار فيها نيويورك، قادة اكثر من 15 بلدا، وتناولت معظم هذه المحادثات، غزة وفلسطين ولبنان موضحا ان اسرائيل والذين يدعمونها، يتحدثون ظلما عن حقوق الانسان ويزعمون انهم يعارضون الارهاب.

واوضح ان الكيان الصهيوني وحماته هم اكبر الارهابيين لانهم يقصفون ببساطة اهالي غزة ولبنان الابرياء بواسطة الادوات التي يمتلكونها، ويدمرون منازلهم. مضيفا ان هؤلاء اغلقوا الطرق ولا يسمحون بوصول الماء والطعام والدواء إليهم.

واشار الى لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة قائلا انه التقى الجالية الايرانية في امريكا والصحفيين والسياسيين والباحثين الايرانيين في امريكا، واجرى حوارا مع وسيلتين اعلاميتين امريكيتين.

ومضى رئيس الجمهورية يقول انه القى كلمة في الجمعية العامة للامم المتحدة كما القى كلمة في اجتماع "نظرة الى المستقبل" مشيرا الى ان وزير الخارجية عباس عراقجي، التقى ايضا نظرائه من الدول الاخرى.