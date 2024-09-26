تدشين المرحلة الاولى من المركز الدولي للتدريب النووي باصفهان

ونظرا الى وجود وجود البنية التحتية الفريدة لمعهد بحوث العلوم النووية في منطقة اصفهان النووية بما في ذلك وجود ثلاثة مفاعلات بحثية وعدد من شركات الصناعة النووية في هذه المنطقة، فانه تم انتخاب موقع الشهيد اية الله رئيسي باصفهان، لانشاء المركز الدولي للتدريب النووي.

وقد بدا المركز الدولي لتدريب العلوم النووية اعماله بصورة غير رسمية في اواسط ربيع العام الجاري بهدف توحيد التدريب النووي غير الجامعي في البلاد وتقديم خدمات التدريب الدولي، اذ تم تدشين المركز اليوم بصورة رسمية.

إن احدى اولويات التدريب للمركز الدولي لتدريب العلوم النووية هي تمكين الطلبة الحاصلين على منح دراسية على اساس احدث المواصفات القياسية الدولية قبل دخولهم الى الصناعة النووية، وكذلك تقديم التدريب التخصصي للطلبة والخريجين وخبراء الصناعة النووية بالبلاد وسائر البلدان بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر ان المرحلة الثانية لهذا المركز والمتعلقة باستكمال بعض المختبرات سيتم تدشينها في شتاء هذا العام، والمرحلة الثالثة التي تضم تدشين اجهزة المحاكاة للقياس الكامل لمحطة بوشهر الذرية في النصف الثاني من العام القادم.