٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٠٦ م
رمز الخبر: 85608619
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journalistکاظم شماعییان

رئيس مجلس خبراء القيادة: جبهة المقاومة، أقوى من اي وقت مضى

٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٠٦ م
رمز الخبر: 85608619
رئيس مجلس خبراء القيادة: جبهة المقاومة، أقوى من اي وقت مضى

طهران/ 26 ايلول/سبتمبر/ارنا – اكد رئيس مجلس خبراء القيادة اية اهین محمد علي موحدي كرماني اليوم الخميس ان جبهة المقاومة هي اليوم اقوى من اي وقت مضى قائلا ان هزيمة الكيان الصهيوني وشيكة.

واضاف اية الله موحدي كرماني وهو يتحدث في الاجتماع الاول المشترك للجان والهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة، اضاف ان الكيان الصهيوني وبعد جرائمه العديدة في غزة وقتل اكثر من 40 الف من الرجال والنساء والاطفال، هاجم لبنان وتسبب لحد الان في استشهاد اكثر من 620 شهيدا واصابة ونزوح اعداد اخرى.

واكد ان دعم امريكا لجرائم الكيان الصهيوني وصمت الاوساط الدولية، ادى الى اتساع نطاق هذه الجرائم.

واكد ان جبهة المقاومة هي اليوم اقوى واكثر انسجاما من اي وقت مضى داعيا علماء الدين للتنديد بصوت واحد بجرائم الكيان الصهيوني.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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