رئيس مجلس خبراء القيادة: جبهة المقاومة، أقوى من اي وقت مضى

واضاف اية الله موحدي كرماني وهو يتحدث في الاجتماع الاول المشترك للجان والهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة، اضاف ان الكيان الصهيوني وبعد جرائمه العديدة في غزة وقتل اكثر من 40 الف من الرجال والنساء والاطفال، هاجم لبنان وتسبب لحد الان في استشهاد اكثر من 620 شهيدا واصابة ونزوح اعداد اخرى.

واكد ان دعم امريكا لجرائم الكيان الصهيوني وصمت الاوساط الدولية، ادى الى اتساع نطاق هذه الجرائم.

واكد ان جبهة المقاومة هي اليوم اقوى واكثر انسجاما من اي وقت مضى داعيا علماء الدين للتنديد بصوت واحد بجرائم الكيان الصهيوني.