٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٠١ م
رمز الخبر: 85608681
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journalistکاظم شماعییان

وزير الطاقة يقترح تنفيذ الربط الكهربائي بين روسيا وايران والامارات والسعودية

٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٠١ م
رمز الخبر: 85608681
وزير الطاقة يقترح تنفيذ الربط الكهربائي بين روسيا وايران والامارات والسعودية

موسكو/ 26 ايلول/سبتمبر/ارنا – قدم وزير الطاقة عباس علي ابادي امام اجتماع و زراء الطاقة بمجموعة بريكس والمنعقد في موسكو، اقتراحا بتنفيذ الربط الكهربائي بين روسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية والامارات العربية المتحدة والعربية السعودية.

وقال علي ابادي اليوم الخميس في الاجتماع ان ايران تمتلك ثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم واحتياطات هائلة من النفط ولديها حدود مشتركة برية ومائية مع 15 دولة.

واضاف ان ايران تربط جزء مهما من ممرات الترانزيت الدولية المؤدية الى بحر قزوين والخليج الفارسي ومناطق اسيا الوسطى والقوقاز بامن كبير ونفقات اقتصادية ضئيلة.

وتابع ان ايران ومن خلال ربط شبكتها الكهربائية بكافة الدول التي تملك معها حدودا مشتركة، بصدد تجارة وترانزيت الكهرباء من خلال الافادة من اختلاف درجات الحرارة والافق.

واقترح ان يتم ربط شبكات كهرباء روسيا عن طريق ايران بالامارات والسعودية، ليتم من خلال خفض الاستثمار في قطاع الانتاج، رفد البيئة وتوطيد الامن على صعيد المنطقة.

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journalistکاظم شماعییان

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