وزير الاقتصاد الايراني يلتقي نظيريه الاوزبكستاني والقطري

وقال وزير الاقتصاد القطري في اللقاء ان بلاده تولي اهمية لايران مضيفا ان ايران لديها خبرات قيمة في مختلف القطاعات لاسيما القضايا المالية "وسعداء بان نستضيف قريبا الرئيس الايراني وتفعيل اللجنة المشتركة للتبادل المالي بين البلدين".

اما وزير الاقتصاد الايراني فقد اكد ان قطر تعد شريكا استراتيجيا لايران معربا عن امله بان يتم خلال لقاء وزيري خارجية البلدين، التوصل الى اتفاقات لتسهيل استخدام الطاقات المتبادلة.

كما التقى همتي، وزير الاقتصاد الاوزبكستاني لمتابعة الاتفاقات التي تم التوصل اليها ابان الحكومة الايرانية السابقة وكذلك تسوية المشاكل المالية المصرفية بين البلدين. وناقش الطرفان توسيع علاقات الترانزيت بين البلدين وزيادة التجارة الى مليار دولار.

وقال وزير الاقتصاد الاوزبكستاني ان احد اهداف التعاون مع ايران هو تطوير الممرات.