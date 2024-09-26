كنعاني: تطبيع الجريمة، هو نتيجة عدم تصرف المجتمع الدولي تجاه الكيان الاسرائيلي

وكتب كنعاني على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي يقول: أندد باقوى العبارات بالهجوم المتوحش الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على مدرسة تؤوي النازحين في مخيم جباليا بغزة، وكذلك انتهاك سيادة ووحدة اراضي لبنان والغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واكد ان نتيجة عدم تصرف المجتمع الدولي تجاه الكيان الاسرائيلي المجرم وجرائم حربه في فلسطين ولبنان، لا شيء سوى تطبيع الجريمة والممارسات الشريرة وفقدان الامم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية لمصداقيتها ما يشكل تهديدا متزايدا لا يمكن تعويضه للسلام والامن الدوليين.