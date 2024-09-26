٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:١٢ م
رمز الخبر: 85608884
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journalistکاظم شماعییان

كنعاني: تطبيع الجريمة، هو نتيجة عدم تصرف المجتمع الدولي تجاه الكيان الاسرائيلي

٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:١٢ م
رمز الخبر: 85608884
كنعاني: تطبيع الجريمة، هو نتيجة عدم تصرف المجتمع الدولي تجاه الكيان الاسرائيلي

طهران/ 26 ايلول/سبتمبر/ارنا – قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني اليوم الخميس ان نتيجة عدم تصرف المجتمع الدولي تجاه الكيان الاسرائيلي المجرم وجرائم حربه في فلسطين ولبنان، لا شيء سوى تطبيع الجريمة والممارسات الشريرة وفقدان الامم المتحدة لمصداقيتها.

وكتب كنعاني على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي يقول: أندد باقوى العبارات بالهجوم المتوحش الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على مدرسة تؤوي النازحين في مخيم جباليا بغزة، وكذلك انتهاك سيادة ووحدة اراضي لبنان والغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واكد ان نتيجة عدم تصرف المجتمع الدولي تجاه الكيان الاسرائيلي المجرم وجرائم حربه في فلسطين ولبنان، لا شيء سوى تطبيع الجريمة والممارسات الشريرة وفقدان الامم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية لمصداقيتها ما يشكل تهديدا متزايدا لا يمكن تعويضه للسلام والامن الدوليين.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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