٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٠ م
رمز الخبر: 85608900
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journalistکاظم شماعییان

التنفيذ الناجح للمناورات المحددة للقمر الصناعي "جمران-1"

٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٠ م
رمز الخبر: 85608900
التنفيذ الناجح للمناورات المحددة للقمر الصناعي "جمران-1"

طهران/ 26 ايلول/سبتمبر/ارنا – قال مدير مجموعة تصنيع القمر الصناعي "جمران -1" محرم غياثوند انه بعد التاكد من صحة اداء المنظومات التحتية للقمر الصناعي "جمران1" والتاكد من الاداء الصحيح لخوارزميات الطيران، بات القمر الصناعي من خلال اجتذاب القوة اللازمة، جاهزا لتنفيذ المهمة الرئيسية بهدف اثبات تقنية المناورة.

وابلغ غياثوند مراسل ارنا انه تم بداية تصويب القمر الصناعي نحو الهدف الافتراضي وجعله يدور. واستطاع تنفيذ خوارزميات ديناميكا الطيران بشكل صحيح وحصل التسديد الصحيح باتجاه الهدف.

وتابع: لحسن الحظ، تمكن القمر الصناعي جمران1 من تنفيذ المناورات المحددة بدقة ونجاح.

وكان القمر الصناعي جمران-1 قد اطلق صباح يوم السبت الماضي من قبل حامل القمر الصناعي 100، ووضع في المدار 550 كيلومترا للارض بنجاح.

وتم تصميم وتصنيع القمر الصناعي البحثي جمران1 على يد مجموعة الفضاء للصناعات الالكترونية الايرانية (صا ايران) بالتعاون ومشاركة معهد بحوث الفضاء والشركات الناشئة الخاصة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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