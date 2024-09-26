اسلامي: تحقيق خطة مؤسسة الطاقة الذرية في مجال تنمية الموارد البشرية

واضاف اسلامي وهو يتحدث في حفل تدشين المرحلة الاولى للمركز الدولي لتدريب العلوم النووية ان هذا المركز هو احد المراكز الراقية والفريدة في العالم في الصناعة النووية.

واوضح ان المركز يضم مفاعلات التدريب والبحوث، ومع بدء عمليات انشاء مبنى اجهزة محاكاة محطة بوشهر الذرية، يتم توفير التدريب الافضل للطلبة.

وتابع ان جهاز المحاكاة الذي وضع حجره الاساس اليوم هو في الحقيقة جهاز محاكاة غرفة السيطرة والتحكم وادارة واستثمار المحطات الذرية.

ومضى يقول ان هذا المركز يضم مفاعلا للبحوث سعة 10 ميغاواط قيد الانجاز، وهذا اسهم في ان يكون المركز الدولي لتدربيب العلوم النووية باصفهان بالمستوى العالمي من حيث قابليات التدريب والبحوث.