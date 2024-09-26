رئيس الجمهورية يعود الى طهران في ختام زيارته لنيويورك

وكان في استقباله في المطار بطهران، النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف.

ورافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة كل من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف والمساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية مهدي سنائي ومدير مكتب رئيس الجمهورية محسن حاجي ميرزائي وكبير مستشاري رئيس الجمهورية علي طيب نيا ومساعد مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات محمد مهدي طباطبائي ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وقد ألقى الرئيس بزشكيان كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة فضلا عن القائه كلمة امام اجتمع "ميثاق المستقبل" الذي اعتمدته الامم المتحدة وعقده لقاءات مع عدد من قادة الدول المشاركة.

كما شارك في اجتماعات حضرتها شخصيات سياسية واجتماعية ودينية واعلامية في امريكا، شرح خلالها مواقف ايران واجاب على اسئلة الحضور.