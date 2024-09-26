عراقجي يقدم عرضا للقاءات اليوم الرابع من زيارة الرئيس بزشكيان الى نيويورك

وكتب عراقجي في رسالة على الانستغرام اليوم الخمیس: اليوم الرابع من الحضور في نيويورك ترافق مع خطاب رئيس الجمهورية في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: بدأ رئيس الجمهورية كلمته بتحية ذكرى الرئيس الراحل الشهيد رئيسي ، ثم عرض نقاطاً تفصيلية حول مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف عراقجي: شاركنا في لقائين مع رئيسي فرنسا وصربيا مع الدكتور بزشكيان واستقبلنا وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وكتب: كان الاجتماع الجماعي مع الزعماء الدينيين للاديان السماوية أحد البرامج الأخرى للدكتور بزشكيان، كما عقدت اجتماعات مفيدة مع وزراء خارجية إيطاليا وأذربيجان وبريطانيا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.

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