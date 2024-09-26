٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85609039
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عراقجي يقدم عرضا للقاءات اليوم الرابع من زيارة الرئيس بزشكيان الى نيويورك

٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ م
رمز الخبر: 85609039
عراقجي يقدم عرضا للقاءات اليوم الرابع من زيارة الرئيس بزشكيان الى نيويورك

طهران / 26 ايلول/سبتمبر/ارنا- نشر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي تقريرا بخصوص اليوم الرابع من اجتماعات الوفد الايراني برئاسة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان على هامش الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب عراقجي في رسالة على الانستغرام اليوم الخمیس: اليوم الرابع من الحضور في نيويورك ترافق مع خطاب رئيس الجمهورية في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: بدأ رئيس الجمهورية كلمته بتحية ذكرى الرئيس الراحل الشهيد رئيسي ، ثم عرض نقاطاً تفصيلية حول مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف عراقجي: شاركنا في لقائين مع رئيسي فرنسا وصربيا مع الدكتور بزشكيان واستقبلنا وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وكتب: كان الاجتماع الجماعي مع الزعماء الدينيين للاديان السماوية أحد البرامج الأخرى للدكتور بزشكيان، كما عقدت اجتماعات مفيدة مع وزراء خارجية إيطاليا وأذربيجان وبريطانيا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.

انتهى ** 2342

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