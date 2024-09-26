صادرات إيران غير النفطية بلغت 25.8 مليار دولار خلال 6 اشهر

وقال محمد رضواني فر في تصريح له الخميس: بلغ وزن الصادرات غير النفطية في الأشهر الستة الاولى من هذا العام 70 مليون طن، بزيادة نسبتها 3.5 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أنه تم تصدير 23.2 مليار دولار من النفط و600 مليون دولار من الخدمات الفنية والهندسية خلال هذه الفترة، وقال: إن إجمالي صادرات البلاد بلغ 49.6 مليار دولار في الـ 6 أشهر الاولى من العام الحالي.

وقال نائب وزير الاقتصاد ورئيس مصلحة الجمارك الإيرانية فيما يتعلق بكمية البضائع المستوردة إلى البلاد خلال الـ 6 أشهر الاولى من هذا العام: خلال هذه الفترة، وصلت كمية البضائع المستوردة، بما في ذلك 2.5 مليار دولار من سبائك الذهب، إلى 32.6 مليار دولار.

وذكر أن إجمالي التبادل التجاري للبلاد بلغ 82.2 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وعن الميزان التجاري للبلاد في النصف الأول من العام الجاري قال: خلال هذه الفترة كان الميزان التجاري للبلاد دون النفط والخدمات الفنية والهندسية سلبيا 6.8 مليار دولار، ومع الاخذ بنظر الاعتبار النفط والخدمات الفنية والهندسية، يصبح الميزان التجاري ايجابيا بمقدار 17 مليار دولار.

واوضح انه تم خلال هذه الفترة تصدير 28.1 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 11.3 مليار دولار، بزيادة 5% من حيث الوزن و7% من حيث القيمة.

وأوضح رضواني فر عن أكبر وجهات التصدير في الأشهر الستة الأولى من هذا العام: الصين بـ 7.2 مليار دولار، العراق بـ 5.2 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة بـ 3.4 مليار دولار، تركيا بـ 2.4 مليار دولار، أفغانستان بـ 1.1 مليار دولار وباكستان بمليار دولار والهند بـ 900 مليون دولار من بين وجهات التصدير الرئيسية للبلاد خلال هذه الفترة. وشكلت هذه الدول السبع 81% من وزن و82% من القيمة الإجمالية لصادرات البلاد.

وفيما يتعلق بدول المنشأ الرئيسية للسلع المستوردة من قبل ايران ، قال: إن أكبر كمية من البضائع المستوردة إلى البلاد في الأشهر الستة الأولى من هذا العام جاءت من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 10 مليارات دولار، والصين بـ 8.5 مليار دولار، وتركيا بـ5.1 مليار دولار، وألمانيا بـ1.2 مليار دولار، وروسيا والهند بـ800 مليون دولار، وهونغ كونغ بـ600 مليون دولار. وجاء 77% من وزن و83% من إجمالي قيمة واردات البلاد خلال هذه الفترة من الدول السبع المذكورة.

وفيما يتعلق بأكبر الشركاء التجاريين لإيران في النصف الأول من العام الحالي، قال رضواني فر: إن الصين بـ 15.7 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة بـ 13.4 مليار دولار، وتركيا بـ 7.5 مليار دولار، هم الشركاء التجاريون الثلاثة الرئيسيون لإيران.

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