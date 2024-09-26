حزب الله ينعى القيادي محمد حسين سرور من بلدة عيتا الشعب

واعلن حزب الله في بيان، بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

انتهى ** 2342