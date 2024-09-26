٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85609078
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حزب الله ينعى القيادي محمد حسين سرور من بلدة عيتا الشعب

٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٣٧ ص
رمز الخبر: 85609078
حزب الله ينعى القيادي محمد حسين سرور من بلدة عيتا الشعب

طهران / 27 ايلول/سبتمبر/ارنا- نعى حزب الله اللبناني القيادي في صفوفه محمد حسين سرور، الملقب بـ"الحاج أبو صالح"، من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

واعلن حزب الله في بيان، بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

انتهى ** 2342

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