40 شهيدا بغزة ومجزرة بحق النازحين في مخيم جباليا

وفي أحدث التطورات، أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد رجل وزوجته وطفليهما من ذوي الإعاقة في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا البلد شمالي القطاع.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت الانباء باستشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لقناة الأقصى الفضائية، إن من بين الشهداء في مدرسة "حفصة" أطفالا ونساء، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على عدد من الضحايا.

وفي بيان لها عبر تطبيق تليغرام، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمجزرة، وقالت إنها تندرج ضمن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف في السابق العديد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى مخيم جباليا، قصف جيش الاحتلال الخميس أحياء سكنية في وسط وجنوب قطاع غزة مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وقبل القصف الذي أوقع 4 شهداء في جباليا البلد مساء الخميس، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 36 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر.

وكان 5 فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأة، استشهدوا في قصف استهدف منطقة الضابطة الجمركية شرقي مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، توغله بشرق بلدة الفخاري في خان يونس وسط عمليات تجريف وتمشيط في المنطقة المتاخمة للسياج الأمني.

وفي رفح القريبة من خان يونس، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على حي الزهور شمالي المدينة.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد 3 أشخاص الخميس إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات.

كما استهدف قصف إسرائيلي شقة سكنية في مخيم البريج مما أسفر عن إصابة عدد ممن كانوا فيه.

وفي حصيلة محدثة نشرتها الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عام بلغ 41 ألفا و534 شهيدا و96 ألفا و92 جريحا، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أنه يوجد نحو 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المباني المدمرة.

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