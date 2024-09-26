عراقجي يجري محادثات مع العديد من نظرائه في نيويورك

فعلى هامش الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ، واصل الوزير عراقجي سلسلة لقاءاته مع نظرائه يوم الخميس حيث التقى وزراء خارجية العراق فؤاد حسين، وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، وبروناي دار السلام داتو اِريفان باهين يوسف، والمانيا آنالينا يايربوك.

كما التقى وزير الخارجية الايراني الخميس ايضا وزراء خارجية أستراليا بيني وانغ، وإسبانيا خوسيه مانويل الباريز، وكوريا الجنوبية تشو تاي يول ، وبولندا رادوسلاف سيكورسكي.

وكان رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني قد التقى ايضا خلال الايام الماضية عددا من نظرائه منهم وزراء خارجية لبنان والمملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان وبلغاريا وأوزبكستان وإيطاليا وكوبا، وجوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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