السيد الحوثي: حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى

وأشار السيد الحوثي، في خطاب متلفز له، يوم الخميس، إلى أنّ "رصيد العدو الإجرامي في غزة هائل ولا مثيل له في نوعية الإجرام وأسلوبه، مقترناً بحجم الفشل في تحقيق الأهداف".

وفي حديثه عن العدوان على لبنان، أكد قوّة "حزب الله وبنيته من المجاهدين المؤمنين، وحاضنته الشعبية القوية والواعية، والتي هي اليوم أقوى من أي زمن مضى"، مضيفاً أنّ "الهدف الإسرائيلي من التصعيد في لبنان هو منع حزب الله من إسناد غزة والشعب الفلسطيني، وهذا لن يتحقق".

وأعرب قائد حركة أنصار الله عن ثقته بهزيمة "العدو الإسرائيلي في حال أقدم على عملية برية في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "حزب الله يردّ بصورة قوية ومتصاعدة على اعتداءات العدو الإسرائيلي، ولديه قدرات عسكرية وصاروخية ضخمة وقادرة على الوصول إلى كل أنحاء فلسطين المحتلة".

وأشار السيد الحوثي إلى "جبهة الإسناد العراقية"، واصفا عملياتها بـ"المهمة والمؤثرة".

وأعلن السيد عبد الملك الحوثي، في كلمته المتلفزة، تنفيذ القوات المسلحة اليمنية، هذا الأسبوع، عمليات "عبر 39 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة"، مشدداً على أنّ اليمن "لن يتوانى أبداً عن إسناد غزة وفلسطين عموماً، وإسناد لبنان وحزب الله والتعاون معه".

وفي وقت سابق، هذا الأسبوع، أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، محمد العاطفي، أنّ صنعاء "لن تبخل على الأعداء بقوافل الصواريخ الباليستية وفرط الصوتية والمجنحة والطائرات المسيّرة"، مشدداً على العمل على الاستمرار في توجيه الضربات الموجعة إلى عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.

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