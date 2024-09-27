المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً في الجولان

وأكدت المقاومة أنّ هذه العملية تأتي استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت المقاومة، في بيانٍ، على "استمرار عمليات دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد نفّذت، الأربعاء الماضي، هجوماً جوياً بالطيران المسيّر ضدّ هدف حيوي تابع للاحتلال الإسرائيلي في "إيلات" (أم الرشراش المحتلة) جنوبي فلسطين المحتلة.

وحينها، عرضت المقاومة مشاهد توثق إطلاق المسيّرات، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الهجوم على "إيلات" تم عبر 3 مسيّرات.

والأربعاء أيضاً، تحدّث إعلام إسرائيلي عن وقوع 4 حوادث مختلفة مصدرها العراق، وتخللها إطلاق 6 مسيّرات، توزّعت بين: 3 مسيّرات نحو الجولان السوري المحتل، 2 نحو "إيلات"، وواحدة نحو وادي عربة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت قاعدة "عين ياهف" الإسرائيلية في وادي عربة بطائرة مسيّرة، ملحقةً أضراراً بها.

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