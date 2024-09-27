انعقاد اجتماع وزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي برئاسة إيران

وأشار وزير الخارجية الإيراني في بداية هذا الاجتماع إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى، واعتبر الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الأعضاء في طهران قبل فترة بمثابة نقطة تحول في تاريخ التعاون بين الدول الأعضاء.

كما اعتبر اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في المنتدى والذي من المقرر عقده قريبا في الدوحة بدولة قطر، فرصة أخرى للدول الأعضاء لتعزيز التعاون فيما بينها من خلال الحوار في أعلى مستوى.

واستمراراً لهذا اللقاء، أطلع ناصر المطيري الأمين العام الجديد لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، الأعضاء على آخر أنشطة المنتدى والتحضيرات المتعلقة بالقمة في قطر.

بعد ذلك أعرب الوزراء والمسؤولون في الدول الأعضاء عن آرائهم حول المنتدى والتعاون المستقبلي فيه. وأعرب المتحدثون عن تقديرهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئاستها الناجحة والفعالة للمنتدى والتطورات الإيجابية التي شهدتها هذه الفترة.

كما أطلع وزير الخارجية القطري خلال هذا اللقاء الحضور على الخطط الموضوعة لعقد القمة في الدوحة، ومن ثم، تمت الموافقة على مشاريع وثائق اجتماع القمة من قبل الحضور.

يذكر أن منتدى حوار التعاون الآسيوي المعروف باسم ACD يتكون من 35 دولة آسيوية، ويعمل منذ أكثر من 20 عاما على تعزيز الحوار بين الآسيويين بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالين الاقتصادي والثقافي. ومنذ العام الماضي تتولى إيران رئاسة هذا المجلس.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع القمة للمنتدى بحضور رؤساء الدول الأعضاء ومن بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

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