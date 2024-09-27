إيران وجورجيا تتعاونان في مجال علم الآثار و إقامة المعارض

والتقى "رضا صالحي أميري" مع القائم بأعمال وزارة الثقافة الجورجية وتحدث معه خلال زیارته إلى تبليسي.

وأعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية في هذا الاجتماع، عن استعداده للتعاون مع جورجيا في المجالات الثلاثة المتمثلة في ترميم القطع الأثرية وأنشطة المعارض، وكذلك نقل الخبرات.

وقال صالحي أميري: إن زيادة التواصل مع دول القوقاز، بما فيها جورجيا، من خطط وزارة التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية.

ومن جانب آخر أشار وزير الثقافة الجورجي وفي هذا اللقاء، أيضًا إلى أهمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الناحية الثقافية والحضارية وأعلن استعداد بلاده للتعاون الثنائي مع إيران و تطوير الأنشطة بينهما.

ووصل وزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية رضا صالحي اميري امس الخميس الى العاصمة الجورجية تبليسي وذلك للمشاركة في مؤتمر اليوم العالمي للسياحة.

ويقام هذا اليوم العالمي في 27 ايلول/سبتمبر من كل سنة.

واضافة الى مشاركة في مؤتمر اليوم العالمي للسياحة، يعقد وزير التراث الثقافي لقاءات مع كبار المسؤولين الجورجيين وكذلك نظرائه بالدول الاخرى المشاركة.

وتقام فعاليات اليوم العالمي للسياحة يومي الخميس والجمعة، بمشاركة وزراء السياحة ومسؤولي 40 دولة في العالم في تبليسي.

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