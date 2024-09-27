عراقجي ينتقد فشل مجلس الأمن في اتخاذ القرارات المناسبة بسبب السياسات الأميركية

وأشار عباس عراقجي، إلى أنه كان لدى الوفد الإيراني العديد من البرامج واللقاءات في اليومين الماضيين قائلا: في كل اللقاءات التي عقدت على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الثنائية، كان النقاش حول لبنان و حرب الکیان الصهيوني من أهم القضايا التي أثرت على أجواء الأمم المتحدة هذا العام.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: عقد مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان وشارك في هذا الاجتماع أيضا رئيس الوزراء اللبناني السيد ميقاتي.

وتابع وزير الخارجية قائلا: عقدنا 3 اجتماعات يوم الخميس: أحدهما كان اجتماع وزراء خارجية دول البريكس والآخر اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي الذي ترأسه إيران حالياو بعد أيام قليلة سيسلم الرئاسة لقطر، لكن الاجتماع عقد برئاسة إيران.

وأشار عراقجي إلى أن الاجتماع الثالث كان اجتماع اللجنة الفلسطينية لحركة عدم الانحياز وأضاف: لقد أنشأت حركة عدم الانحياز منذ فترة طويلة لجنة تسمى لجنة فلسطين وعدد محدود من الأعضاء، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، هم أعضاء في هذه اللجنة.

وأضاف وزير الخارجية إلى أنه لا تزال هناك لقاءات ثنائية و قال:من الطبيعي أن تتم في كافة اللقاءات مناقشة القضايا الثنائية . هناك قضايا في العلاقات تتم مراجعتها واتخاذ القرارات والقضايا الإقليمية تناقش بشكل خاص في كل هذه القضايا، والقضية اللبنانية على رأس كل هذه القضايا.

وقال وزير الخارجية الإيراني: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة عظيمة لقادة ووزراء خارجية الدول للقاء بعضهم البعض دون الحاجة إلى السفر لإثارة ومتابعة القضايا المشتركة فيما بينهم.

كما قال عراقجي عن حضوره اجتماع البريكس: تحدثت عن أهداف البريكس وأن دور البريكس يجب أن يكون أوسع على الساحة الدولية. يجب أن تكون البريكس قادرة على أن تصبح قطبا جديدا، خاصة في الأمور الاقتصادية، وهي إرادة جميع الأعضاء أن تصبح قطبا ماليا جديدا يستطيع القيام بالعلاقات المالية والتجارية بين الدول دون الحاجة إلى أمريكا والنظام المالي الأمريكي.

وتابع وزير الخارجية: المثير للاهتمام بشأن البريكس هو رغبة العديد من الدول في الانضمام إلى البريكس. والآن يتزايد عدد الدول التي ترغب في الانضمام إلى البريكس.

وأضاف عراقجي: في الاجتماعات الثنائية، طلب العديد من الدول منا بدعم طلبهم للانضمام إلى مجموعة البريكس وهذا يدل على أن البريكس تفتح مكانها في النظام الجديد للمجتمع الدولي والعلاقات الدولية ولديها العديد من القدرات وبالطبع هناك عقبات يجب التغلب عليها والتي تمت مناقشتها أيضًا في اجتماع وزراء خارجية البريكس.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي إلى نيويورك مساء الجمعة الماضية بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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