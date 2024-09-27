خطيب جمعة طهران: يجب أن نفكر في منظمة حقيقية لحقوق الإنسان

وأشار آية الله أحمد خاتمي في خطبة الجمعة اليوم إلى ما يجري حاليا في فلسطين و قال: لقد ارتكبوا الإبادة الجماعية أمام أعين العالم لمدة عام، إنهم يقتلون الأطفال و قتلوا أكثر من 40 ألف شخص، ماتت المنظمات الدولية وعلى الإنسانية أن تفكر في منظمة حقيقية لحقوق الإنسان، فهي منظمة الحكومات و ليست منظمة شعبية.

وأعرب آية الله خاتمي، عن ارتیاحه لوحدة الشعب الإيراني في إدانة جرائم إسرائيل و قال: اليوم، يوم الغضب المقدس، بعد صلاة الجمعة، كل إيران تقول الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. كما تحدث الرئيس الإيراني في نيويورك وفي قلب أميركا، وكان مضمون خطابه الموت لإسرائيل.

وتابعع قائلا: قائد الثورة الاسلامیة و المراجع الدينية الشيعية و الحوزة العلمية اتخذوا موقفاً صارما وأدانوا جرائم الکیان الصهيوني وأعلنوا أنهم لا يعتقدون بفصل الدين عن السياسة وأنهم سيدخلون الميدان.

وأشار خطيب الجمعة في طهران،إلى شعار "نحن نستطيع" و قال: شعار إيران الإسلامية هو الشعار الذي انتصرنا به، فهو ليس شعار إيران فقط، بل شعار الإسلام أيضًا.

وأكد آية الله خاتمي أن المقاومة وحزب الله هم الفائزون في ساحة المعركة، أولئك الذين يقولون إنهم لا يستطيعون؛ قبل الثورة قالوا لا يسقط "شاه" بالموت لشاه، لكن رأيتم أن شاه سقط بشعار "الموت لشاه".

انتهی**1426