عقد الاجتماع الرباعي حول أفغانستان على المستوى الوزاري في نيويورك

وعقد الاجتماع الرباعي لأفغانستان على مستوى وزراء الخارجية بحضور وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، ووزير الخارجية الصيني "فانغ يي"، ووزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" ووزير الدفاع الباكستاني "محمد آصف" على هامش الدورة الـ79 للأمم المتحدة. الجمعية العامة.

ويركز هذا الاجتماع على تنسيق الجهود للتفاعل مع السلطات الأفغانية من أجل تعزيز السلام والاستقرار في هذا البلد.

وسبق أن أعلن ممثل ايران الدائم لدى المنظمة الاممية "امير سعيد ايرواني": نلفت الانتباه إلى التقرير الأخير للأمين العام( 644/۲۰۲۴/( S الذي يشير إلى تحديات اقتصادية وإنسانية خطيرة.ويظهر أن 23.7 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدة عاجلة ولم توفر خطة الاحتياجات والاستجابات الإنسانية في أفغانستان لعام 2024 سوى 24.9% من مبلغ 3.06 مليار دولار المطلوب، مما أدى إلى تضرر ملايين الأشخاص وخاصة النساء والأطفال، بشدة.

وأكد إيرواني:ما زال هذا الوضع يثير قلقا بالغا لدى البلدان المجاورة المتضررة بشكل مباشر من الأزمة الإنسانية.

وذكر ايرواني أن إيران تعتزم عقد الاجتماع الرباعي الثالث على مستوى وزراء الخارجية، بحضور إيران والصين وباكستان وروسيا، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيركز هذا الاجتماع على تنسيق الجهود للتفاعل مع السلطات الأفغانية من أجل تعزيز السلام والاستقرار في هذا البلد.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه بشكل خاص التحديات الناجمة عن وصول المهاجرين غير الشرعيين و منذ الانسحاب غير المسؤول للولايات المتحدة في أغسطس 2021، شكلت الهجرة الجماعية من أفغانستان ضغوطًا شديدة على بلادنا.

ويعيش حاليا أكثر من ستة ملايين أفغاني في إيران بتكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، لكن المجتمع الدولي لم يبال بهذه القضية الملحة. ويتعين على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكافي والمستدام لدول مثل إيران وباكستان التي تواجه تحديات مستمرة في أفغانستان.

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