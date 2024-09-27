الاحتلال الإسرائيلي يشنّ عدواناً على الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، منفذاً سلسلة غارات مساء الجمعة في منطقة حارة حريك.

و استهدفت الغارات الإسرائيلية أحياء سكنية في حارة حريك، حيث سويت 6 مباني بالأرض من جراء هذه الغارات، مضيفاً أنّ مربعاً سكنياً كبيراً في الضاحية تعرض لعدوان إسرائيلي.

و افاد مراسل المنار أن شهيدا ونحو 50 جريحا وصلوا إلى مستشفيات ‫المنطقة في حصيلة أولية للعدوان على الضاحية .

وأكد الدفاع المدني اللبناني أن فرقه تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في المكان المستهدف، وتعمل على إخلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء.

من جهتها، ذكرت إذاعة "جيش" الاحتلال أنّ العدوان على الضاحية نُفذ بواسطة طائرات "أف 35"، واستُخدم فيه قنابل خارقة للتحصينات.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ كيان الاحتلال "أبلغ الولايات المتحدة بالهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل وقت قصير من تنفيذه".

وكان الاحتلال قد شنّ عدواناً على الضاحية مستهدفاً في غارة جوية مبنىً سكني في منطقة القائم، وذلك بعدد من الصواريخ.

وأدى العدوان إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 15 شخصاً بجروح، بينهم امرأة، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

المصدر: الميادين نت

انتهى