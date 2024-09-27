ايران تدين بشدة الهجوم الارهابي الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

وقال كنعاني في تصريح له مساء اليوم الجمعة ان هذا الهجوم الوحشي الذي شن بالقنابل الاميركية المهداة الى الكيان الصهيوني المارق، والتي تعتبر خرقا فاضحا للقوانين والاعراف الدولية وسيادة ووحدة اراضي وأمن لبنان، تعد ايضا جريمة حرب واضحة لا يمكن التستر عليها ولذلك فان اميركا تعتبر شريكة في هذه الجريمة الصهيونية ويجب اخضاعها للمساءلة.

واعتبر كنعاني ان استمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني يظهر بوضوح ان الدعوة الاميركية والغربية لوقف اطلاق النار هو خداع واضح لشراء الوقت لصالح استمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

واضاف كنعاني بان اشتداد العدوان الصهيوني الجنوني على فلسطين ولبنان والمجازر التي ترتكب ضد المدنيين والابرياء هو نتيجة عدم تحرك المجتمع الدولي ازاء هذا الكم الهائل من الجرائم والوحشية.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الغارات الجنونية التي شنها الصهاينة قتلة الاطفال على بيروت تدل على مدى الحقد الصهيوني على المقاومة اللبنانية وعجز هؤلاء عن مواجهة المجاهدين الشجعان للمقاومة الاسلامية في لبنان في ساحة القتال.

كما اشار كنعاني الى التاريخ المشرق للصمود والثبات البطولي والباسل للشعب والمقاومة الاسلامية في لبنان في وجه الصهاينة وطرد الصهاينة المحتلين من جنوب لبنان وكذلك هزيمة الصهاينة في عدوان تموز، قائلا بأن المقاومة والشعب اللبناني سيخرجان من هذه المرحلة من المقاومة في وجه العدو الصهيوني مرفوعي الرأس وان الصهاينة لن يستطيعوا تحقيق اهدافهم المشؤومة وغير المشروعة عبر تشديد جرائمهم.

وفي الختام اعرب كنعاني عن تضامن ايران مع لبنان وجدد التأكيد على دعم الجمهورية الاسلامية الحازم للشعب والحكومة والمقاومة في لبنان.

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