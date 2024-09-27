الرئيس بزشكيان: الهجمات الجوية الصهيونية على ضاحية بيروت جريمة حرب مكشوفة ولا يمكن إخفاؤها

وجاء في رسالة وجهها الرئيس بزشكيان بهذا الصدد مساء الجمعة: إن هجمات الكيان الصهيوني اليوم على الضاحية الجنوبية في بيروت هي جريمة حرب مكشوفة وغير قابلة للإخفاء، وكشفت مرة أخرى طبيعة الارهاب الحكومي الذي يمارسه هذا الكيان.

واضاف: إن جرائم الكيان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان هي دليل على عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة الإرهاب الحكومي، وتثبت أن هذا الكيان هو أكبر تهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، لذا فان المتوقع من جميع دول العالم، وخاصة الدول الإسلامية، ان تدين هذه الجريمة بشدة.

وتابع: أعبّر عن تعاطفي مع شعب وحكومة لبنان وأقدم تعازيّ لأسر الشهداء الشامخين بهذا الحادث. أشارككم حزنكم أيها الشعب اللبناني العزيز والمقاومة اللبنانية الزاخرة بالفخر.

وختم الرئيس الايراني رسالته بالقول: إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع هذه الجريمة التي ارتكبها الصهاينة وستكون مع الشعب اللبناني ومحور المقاومة.

انتهى ** 2342