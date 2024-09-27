قاليباف: سنبقى في خندق واحد ورفاق السلاح في جبهة المقاومة حتى النهاية

وقال قاليباف في كلمة القاها في مراسم اقيمت في طهران بمناسبة مرور 100 عام على انشاء منظمة اطفاء الحرائق في طهران، "لقد شاهدتم اليوم القصف الجوي الهمجي الذي شنه الكيان الصهيوني القاتل للاطفال، وسمعتم الخطاب البشع وغير العقلاني لرئيس وزراء كيان الاحتلال، ليعلم اعداؤنا وهذا الكيان اللقيط بأن محور المقاومة لن يسمح للصهاينة بذلك وسيرد بشكل حازم على هذه الجرائم التي ترتكب ضد المواطنين العزل في فلسطين ولبنان".

وتابع قاليباف بأن محور المقاومة سيرد بشكل مناسب دفاعا عن المسلمين والمظلومين وقضاياهم ولن يسمح ابدا باستمرار هذه الوحشية والاجرام الصهيوني، واضاف: نامل بان تبادر الدول الاسلامية الى دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، فاذا لم تكن لديكم نظرة اسلامية فلتكن عندكم نظرة عربية وقوموا بالدفاع عن المظلوم".

واضاف: ليعلم اهالي غزة المظلومين ولبنان وحزب الله على وجه الخصوص بأننا سنبقى حتى النهاية مساندين لهم ورفاق سلاح وفي خندق واحد معهم.

انتهى ** 2342