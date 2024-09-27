٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85609768
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تجمع جماهيري -طلابي في طهران تنديدا بالعدوان الصهيوني على ضاحية بيروت

٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٠٦ ص
رمز الخبر: 85609768
تجمع جماهيري -طلابي في طهران تنديدا بالعدوان الصهيوني على ضاحية بيروت

طهران / 28 ايلول/ سبتمبر/ارنا- تجمع حشد من الأهالي والطلبة الجامعيين في العاصمة الايرانية طهران للتنديد بالهجمات الإرهابية التي شنها الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة.

وفي هذا التجمع الذي أقيم مساء الجمعة في ساحة فلسطين بطهران، أدان المتظاهرون هذا العمل الهمجي والإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني واعربوا عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب اللبناني.

وحمل المتظاهرون، في هذا التجمع، أعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله وفلسطين، وطالبوا بالانتقام للجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في ضاحية بيروت.

كما ردد المتظاهرون شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا"، وأكدوا دعمهم للبنان ومحور المقاومة.

وادت سلسلة من الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني يوم الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الان الى ارتقاء شهيدين واصابة 76 آخرين ، كما دمرت العديد من المباني السكنية.

انتهى ** 2342

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