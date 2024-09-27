تجمع جماهيري -طلابي في طهران تنديدا بالعدوان الصهيوني على ضاحية بيروت

وفي هذا التجمع الذي أقيم مساء الجمعة في ساحة فلسطين بطهران، أدان المتظاهرون هذا العمل الهمجي والإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني واعربوا عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب اللبناني.

وحمل المتظاهرون، في هذا التجمع، أعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله وفلسطين، وطالبوا بالانتقام للجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في ضاحية بيروت.

كما ردد المتظاهرون شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا"، وأكدوا دعمهم للبنان ومحور المقاومة.

وادت سلسلة من الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني يوم الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الان الى ارتقاء شهيدين واصابة 76 آخرين ، كما دمرت العديد من المباني السكنية.

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