المكتب السياسي لأنصار الله يدين الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأكد المكتب السياسي لاأنصار الله، في بيان له، أن إمعان الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم الدموية والتصعيد المستمر يأتي في ظل خذلان كبير وتآمر واضح على حركات الجهاد والمقاومة.

وشدد على أن استمرار العدوان الإسرائيلي بهذه الشراسة ما كان ليكون لولا الدعم الغربي والأمريكي غير المحدود للكيان، مشيراً إلى أن الأسلحة المستخدمة في الغارات الأخيرة تؤكد بشكل قاطع أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة كاملة في دماء المدنيين الأبرياء.

وأكد البيان أن العدوان على فلسطين ولبنان هو في الحقيقة حرب أمريكية بامتياز، وأن المقاومة الإسلامية في لبنان ستواجه هذا العدوان بكل قوة وعزم.

وجدد المكتب السياسي لأنصار الله التضامن مع المقاومة الإسلامية في لبنان، معربا عن ثقته بحزب الله وقياداته وحاضنته الشعبية، وداعياً الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التضامن الفاعل لوقف الحرب والعدوان على لبنان وفلسطين.

وحذر البيان من أن التطور الخطير في العدوان على لبنان يفتح الباب على حرب مفتوحة وشاملة، مؤكدًا أن نتيجتها ستكون وخيمة على الكيان الصهيوني ومجرمي الحرب.

بدورها أدانت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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