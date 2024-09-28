عارف: نتابع جريمة الصهاينة في المحافل الدولية/ ندعم المقاومة دوماً

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنه وفي أعقاب الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان أمس، أدان محمد رضا عارف، في رسالة إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الجرائم السافرة للصهاينة وأعرب عن تعازيه لحكومة وشعب لبنان. وأهالي ضحايا هذا الحادث.

وجاء نص الرسالة كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور نجيب ميقاتي

دولة رئيس وزراء لبنان المحترم

إن اعتداءات الكيان الصهيوني على ضاحية بيروت هي جريمة سافرة ضد الإنسانية، وأظهرت مرة أخرى طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان.

إن القصف الوحشي الذي يقوم به الكيان الصهيوني على لبنان يشكل انتهاكا واضحا لجميع المعايير الدولية، بما في ذلك سلامة أراضي هذا البلد. لقد جاء هذا العدوان نتيجة لسنوات من تقاعس المجتمع الدولي في وقف آلة إرهاب الكيان الصهيوني وأثبت مرة أخرى أن هذا الكيان هو أكبر تهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وفي مثل هذا الوضع، من المتوقع بالتأكيد أن تدين جميع دول العالم، وخاصة الدول الإسلامية، هذه الجريمة بشدة، وتضغط على هذا الكيان الظالم وغير الشرعي للحد من أعماله المعادية للإنسانية. .

وبينما أدين هذه الجريمة وأعرب عن تعاطفي، فإنني أتقدم بالتعازي إلى شعب وحكومة لبنان وأسر شهداء هذه الهجمات ، وأشاطركم حزنكم، أيها الشعب اللبناني العزيز وحركة المقاومة اللبنانية التي نفخر بها .

ولا شك أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتابع هذه الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الصهاينة في المحافل الدولية وستكون مع الشعب اللبناني ومحور المقاومة.

محمد رضا عارف

النائب الأول للرئيس الإيراني