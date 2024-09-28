برلماني ايراني: الكيان الصهيوني هو العدو المشترك لجميع المسلمين

واستعرض عزيزي اليوم السبت في حوار خاص مع وكالة ارنا، العدوان الصهيوني على اهداف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع في شرقه وقال: ليلة امس شهدنا جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو سبب الجرائم التي يرتكبه هذا الكيان؟

واضاف اعتقد ان هزيمة الكيان الصهيوني في مختلف الجبهات بما فيها عملية طوفان الاقصى والوعد الصادق و عمليات الاربعين والعمليات الاخيرة في تل ابيب تعتبر فشلا لسياست توسيع هذا الكيان تحت عنوان من النيل الى الفرات وتسببت في تلقى هزائم عملياتية و المعلوماتية من جبهة المقاومة.

حزب الله يؤكد على دعم حركة حماس في غزة

واوضح عزيزي ان العدوان الصهيوني الوحشي على لبنان ياتي ضمن سياسة يعمل عليها الكيان الصهيوني منذ فترة بعيدة المتمثلة في خلق فجوة بين حزب الله وحركة المقاومة الاسلامية "حماس" الا ان تاكيد حزب الله على تقديم الدعم لجبهة المقاومة في غزة هو ضمن الاسباب التي دفعت الكيان المحتل الى ارتكاب المزيد من الجرائم ضد لبنان.

وشدد بالقول انه ورغم كل هذه المساعى الصهيونية فان انتصار جبهة المقاومة قريب وكما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية ان جبهة المقاومة سيكون المنتصر في هذه الحرب ملفتا ان الكيان الصهيوني سيقترب من الهزيمة والانهيار من خلال اللجوء الى مثل هذه الجرائم البشعة كما ان محور المقاومة اصبح اكثر قوة وحسما لمواجهة جرائم هذا الكيان.

وفي جانب اخر من الحوار تطرق عزيزي الى مساعي نتانياهو لاقامة علاقات دبلوماسية مع بعض الدول العربية واوضح : على الدول الاسلامية خاصة بعض الدول العربية ان تعرف ان الكيان الصهيوني هو العدو المشترك لجميع المسلمين ولتلعم ان الطبيعة الوحشية للكيان الصهيوني ستطال هذه الدول ايضا.

هزيمة الكيان الصهيوني في مشروع ابراهام

واستطرد عزيزي بالقول ان المشروع الصهيوني تحت عنوان ابراهام او ابراهيم هو المشروع الذي كان يهدف الكيان من ورائه الى اقامة علاقات دبلوماسية مع الدول العربية إلا ان عملية طوفان الاقصى افشلت مخطات الكيان الصهيوني.

وفي اشارة الى طاقات وامكانيات جبهة المقاومة اكد ان محور المقاومة يستخدم كافة طاقاته بذكاء وفي وقته مما ضاق الخناق على الكيان الصهيوني.

يذكر انه شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفاً مربعاً سكنياً بلسلسة مكثّفة من الغارات.

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