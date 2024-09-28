هجمات صاروخية لحزب الله على عدة مستوطنات وقواعد صهيونية

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، اليوم السبت، أنه دعما لشعب غزة والمقاومة الفلسطينية، وكذلك دفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف بقذائف المدفعية تحركا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع "الصدح".

كما أعلن حزب الله أننا قصفنا مستعمرتي "ساعر" و"روش بينا" بدفعة صاروخية.

وأعلنت مصادر إخبارية قبل ساعات من إطلاق موجة خامسة من الصواريخ من قبل حزب الله في لبنان باتجاه فلسطين المحتلة.

وأفادت المصادر بأن حزب الله أطلق الموجة الخامسة من الصواريخ على مواقع ومستوطنات الاحتلال الصهيوني شمال فلسطين المحتلة.

يذكر أنه منذ الليلة الماضية، استهدف حزب الله بهجماته الصاروخية مدن وبلدات الكيان الصهيوني ومواقع وقواعد الاحتلال.

وكان إطلاق ما يقرب من 100 صاروخ وصاروخ باليستي واحد وصواريخ فادي 3 إحدى أحدث عمليات حزب الله ضد الاحتلال.

وتأتي هذه العملية الصاروخية ردا على الهجمات العدوانية المستمرة التي يشنها الكيان الصهيوني على مختلف المدن والقرى اللبنانية، وخاصة منطقة الضاحية جنوب بيروت.

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