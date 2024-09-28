لبنان سيجعل العدو المعتدي الخبيث والشقيَّ يندم على فعلته

وقال سماحته حول آخر التطورات المتعلقة بلبنان: إن قتل الأبرياء في لبنان كشف مرة أخرى عن شراسة الكلب الصهيوني المسعور أمام الجميع، وأثبت من جهة أخرى قصر نظر قادة الكيان الصهيوني وسياستهم الحمقاء.

وقال سماحته إن الكيان الصهيوني لم يتعلم من حربه الإجرامية التي استمرت لمدة عام في غزة، ولم يفهم أن القتل الجماعي للنساء والأطفال والمدنيين لا يمكن أن يكون له تأثير على البناء القوي للمقاومة.

وقال سماحته ان الصهاينة الآن يمارسون نفس السياسة الحمقاء في لبنان.

وفيما يلي نص بيان قائد الثورة الاسلامية :

إن قتل الناس العزل في لبنان كشف مرة أخرى عن شراسة الكلب الصهيوني المسعور أمام الجميع، وأثبت مرة اخرى قصر نظر وغباء سياسة قادة الكيان الغاصب.

ان العصابة الارهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تعتبر من حربها الإجرامية التي استمرت لمدة عام في غزة، ولم تفهم أن القتل الجماعي للنساء والأطفال والمدنيين لايمكن أن يؤثر على البناء الصلب لمنظمة المقاومة وتدميرها. والآن يمارسون نفس السياسة الحمقاء في لبنان.

ليعلم المجرمون الصهاينة أنهم أحقر من أن يلحقوا ضرراً كبيراً بالبنية القوية لحزب الله في لبنان. كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه. إن قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله الأبي تحدد مصير هذه المنطقة .

لم ينس الشعب اللبناني أنه في يوم من الأيام، كان جنود الكيان الغاصب يسيطرون على طول الطريق إلى بيروت، وكان حزب الله هو الذي قطع ساقهم وجعل لبنان عزيزا وفخورا.واليوم ايضا سيجعل لبنان العدو المعتدي الخبيث والشقيَّ يندم على فعلته.

من الواجب على جميع المسلمين أن يقفوا بكل امكانياتهم مع الشعب اللبناني وحزب الله الشامخ وأن يساعدوه في مواجهة الكيان الغاصب والظالم والشرير.

والسلام على عباد الله الصالحين

السید علي خامنئي

انتهى