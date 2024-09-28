المجلس السياسي الاعلى باليمن ينعي المجاهد الكبير سماحة السيد حسن نصر الله

واكد المجلس في بيانه الصادر بالمناسبة، بان "استشهاد سماحة السيد القائد حسن نصر الله سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت".

وفيما يلي نص بيان النعي الصادر عن المجلس السياسي الاعلى في اليمن باستشهاد سيد المقاومة :

قال الله تعالي: [مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن ‏يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً].‏

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد الأخ المجاهد الكبير القائد سماحة السيد حسن نصرالله شهيداً بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء والأعمال الصالحة رافعاً راية الجهاد في وجه رأس الطاغوت أعداء الأمة الإسلامية جمعاء من اليهود والأمريكيين، وتوج الشهيد رحمه الله عطاءه وجهاده بخير ختام وهي الشهادة في سبيل الله تعالى.

وفي هذا المقام نتوجه إلى أسرته الكريمة بأحر التعازي وخالص المواساة وإلى حزب الله وكافة المجاهدين من كوادره وإلى الشعب اللبناني والأمة الإسلامية جمعاء.

ومهما بلغت التضحيات فإن استشهاد سماحة السيد القائد حسن نصر الله إنما سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت.

انتهى ** ح ع