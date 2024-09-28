٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٥٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85610847
T T
٠ Persons

سمات

ظريف معزيا باستشهاد السيد نصر الله : خطة "نتنياهو" و"إسرائيل" للمنطقة ستفشل

٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٥٢ م
رمز الخبر: 85610847
ظريف معزيا باستشهاد السيد نصر الله : خطة "نتنياهو" و"إسرائيل" للمنطقة ستفشل

طهران / 28 ايلول / سبتمبر / ارنا - اكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الستراتيجية "محمد جواد ظريف" : لا شك إن الخطة الفوضوية لـ "نتنياهو" و"إسرائيل" في المنطقة والعالم ستفشل؛ وذلك في برقية عزاء بعث بها لمناسبة استشهاد سيد المقاومة الامين العام حزب الله لبنان "السيد حسن نصرالله".

واضاف مساعد الرئيس الايراني : لقد تلقيت بقلب حزين نبأ استشهاد سيد المقاومة، رمز النضال ضد الظلم، ملاذ المظلومين والمقهورين في لبنان والمنطقة، العلامة المجاهد الشهيد السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالي عليه) ورفاقه.

وأضاف : لا شك أن الخطة الفوضوية لـ "نتنياهو" و"إسرائيل" للمنطقة والعالم ستفشل، وأن هذه المقاومة التي تشكلت ضد وحشيتهم ستستمر بقوة أكبر من الآن فصاعداً.

وتقدم ظريف بالعزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل، من سماحة قائد الثورة الإسلامية، وشعب وحكومة لبنان الشريف، وجميع قوى المقاومة الابية وأحرار العالم.

انتهى ** ح ع 

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .