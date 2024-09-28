ظريف معزيا باستشهاد السيد نصر الله : خطة "نتنياهو" و"إسرائيل" للمنطقة ستفشل

واضاف مساعد الرئيس الايراني : لقد تلقيت بقلب حزين نبأ استشهاد سيد المقاومة، رمز النضال ضد الظلم، ملاذ المظلومين والمقهورين في لبنان والمنطقة، العلامة المجاهد الشهيد السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالي عليه) ورفاقه.

وأضاف : لا شك أن الخطة الفوضوية لـ "نتنياهو" و"إسرائيل" للمنطقة والعالم ستفشل، وأن هذه المقاومة التي تشكلت ضد وحشيتهم ستستمر بقوة أكبر من الآن فصاعداً.

وتقدم ظريف بالعزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل، من سماحة قائد الثورة الإسلامية، وشعب وحكومة لبنان الشريف، وجميع قوى المقاومة الابية وأحرار العالم.

انتهى ** ح ع