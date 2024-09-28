الرئيس بزشكيان : فقد الشخصيات البارزة سيعزز الشجرة الطيبة للمقاومة

جاء ذلك في بيان للرئيس بزشكيان، بمناسبة واقعة استشهاد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، متقدما من سماحة قائد الثورة وجميع المستضعفين واحرار العالم، بالتهنئة والعزاء في هذا المصاب الجلل.

واضاف : ان المجتمع الدولي لن ينسى بان قرار هذا الهجوم الارهابي صدر عن نيويورك، وليس بامكان الامريكيين التهرب من تواطئهم مع الصهاينة.

واستدل الرئيس بزشكيان، في بيانه، بالقران الكريم، [ بسم الله الرحمن الرحیم- حتَّی إِذَا اسْتَیْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ کُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّیَ مَن نَّشَاءُ وَلَا یُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ]، مردفا في نعي سيد المقاومة : لقد بلغ الامين العام لحزب الله، فخر المسلمين وقدوة الجهاد والمقاومة السيد السيد حسن نصر الله، مبتغاه القديم في نيل مرتبة الشهادة السامية؛ ان المفردات عاجزة عن وصف بسالة وشجاعة وتضحيات هذا الانسان العظيم.

وتابع رئيس الجمهورية : لقد ترك فقده حزنا كبيرا في قلوب كافة المظلومين ومستضعفي العالم؛ وان الهجوم الارهابي الذي استهدف ليل السبت (28 ايلول / سبتمبر 2024م) وفقد الشخصيات البارزة لدى المقاومة وعلى راسهم الامين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، سيعزز هذه الشجرة الطيبة اكثر من اي وقت مضى، وسيبقى اسم الشهيد نصر الله خالدا في التاريخ الاسلامي الى الابد.

انتهى **ح ع