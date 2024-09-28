وزيرا خارجية ايران ومصر يستعرضان التطورات الاقليمية والدولية في نيويورك

وافاد مراسل ارنا، بان اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والمصري اليوم، جرى على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة المقامة في نيويورك.

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