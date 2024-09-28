٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85611073
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وزيرا خارجية ايران ومصر يستعرضان التطورات الاقليمية والدولية في نيويورك

٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٤ م
رمز الخبر: 85611073
وزيرا خارجية ايران ومصر يستعرضان التطورات الاقليمية والدولية في نيويورك

نيويورك / 28 ايلول / سبتمبر / ارنا – التقى وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، ونظيره المصري "بدر عبد العاطي"، في نيويورك اليوم السبت؛ حيث تباحثا بشان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وافاد مراسل ارنا، بان اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والمصري اليوم، جرى على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة المقامة في نيويورك.

انتهى ** ح ع

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