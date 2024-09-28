وزيرا خارجية ايران ومصر يستعرضان التطورات الاقليمية والدولية في نيويورك

وافاد مراسل ارنا، بان اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والمصري اليوم، جرى على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة المقامة في نيويورك.
انتهى ** ح ع
نيويورك / 28 ايلول / سبتمبر / ارنا – التقى وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، ونظيره المصري "بدر عبد العاطي"، في نيويورك اليوم السبت؛ حيث تباحثا بشان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وافاد مراسل ارنا، بان اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والمصري اليوم، جرى على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة المقامة في نيويورك.
انتهى ** ح ع
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