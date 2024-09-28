روسيا تدين بشدة جريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله

واعلنت الخارجية الروسية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت : ندين بشدة جريمة قتل سياسية أخرى ارتكبتها إسرائيل. إن هذا العمل العنيف محفوف بعواقب وخيمة أكبر على لبنان والشرق الأوسط بأكمله. ولم يكن بوسع الجانب "الإسرائيلي" إلا أن يدرك مثل هذا الخطر، لكنه أقدم على مثل هذه الخطوة؛ بقتل المواطنين اللبنانيين، الأمر الذي سيثير لا محالة طفرة جديدة، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد اللاحق.

وأضافت الخارجية الروسية : إننا نحث "إسرائيل" مرة أخرى على وقف الأعمال العدائية فورا، وهذا من شأنه أن يوقف إراقة الدماء ويهيئ الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية؛ حسب ما افادت به وكالة روسيا اليوم الاخبارية.

وتابع البيان : يجب على الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع المنطقة من الانزلاق إلى مواجهة مسلحة واسعة النطاق.

انتهى ** ح ع