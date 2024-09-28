عراقجي: دم السيد حسن نصر الله، سيزيد المقاومة صلابة وقوة

وقال عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب ان السيد حسن نصر الله كان انسانا شجاعا وعالما مؤثرا ومجاهدا خدوما، اضطلع بدور فريد في ترسيخ وتعزيز مدرسة المقاومة ضد الكيان الصهيوني الظالم والمحتل.

واضاف ان العمل الغادر الذي قام به الكيان الصهيوني في اغتيال السيد حسن نصر الله، من خلال غارات وحشية على المناطق السكنية والمدنية ببيروت، يمثل اعتداء سافرا على سيادة لبنان ووحدة اراضيه، وجريمة حرب. داعيا الى تبيان هذه الجريمة النكراء للراي العام في المنطقة والعالم وتسجيلها وتوثيقها لدى المنظمات القانونية والدولية.

واكد عراقجي ان الجهاز الدبلوماسي الايراني والبعثات الدبلوماسية الايرانية في اقاصي العالم، جاهزة لاي تعاون لتبيان الشخصية الفذة والكبيرة للسيد حسن نصر الله والابعاد المختلفة للجريمة الشريرة التي اقترفها الكيان الاسرائيلي السفاح.