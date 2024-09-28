٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٤١ م
رمز الخبر: 85611156
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journalistکاظم شماعییان

القائد العام للحرس الثوري يعزي باستشهاد سيد المقاومة

٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٤١ م
رمز الخبر: 85611156
القائد العام للحرس الثوري يعزي باستشهاد سيد المقاومة

طهران/ 28 ايلول/سبتمبر/ارنا – قدم القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي التعازي باستشهاد سيد المقاومة السيد حسن نصر اهله.

وقال اللواء سلامي في بيان ان الجريمة الهمجية للكلب الصهيوني المسعور في الضاحية الجنوبية وبدعم سافر ووقيح من النظام الامريكي الارهابي والمثير للحروب وبل باقي اقطاب حقوق الانسان الزائفين في اوروبا والغرب، والملطخة ايديهم بدماء الرجال والنساء والاطفال العزل والابرياء في فلسطين ولبنان، أظهرت ان "قضية تحرير القدس" تقف عند عتبة تحققها الرائع والتاريخي، وان النصر النهائي سيكون بفضل الله، لحزب الله المقتدر وحماس المقدامة في هذا  الميدان.

واكد ان اقتدار وقوة حزب الله وحماس وسائر القوى الفلسطينية المقاومة، وجبهة المقاومة وبمواصلة درب هذا الشهيد الابي، ستلحق ضربات أشد بالجسم المنهك والآيل الى الزوال للكيان الصهيوني، وستطوي حياة هذا الكيان الغاصب والخبيث من خلال اعتماد طاقات  وامكانات وقدرات مسلمي العالم.

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journalistکاظم شماعییان

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