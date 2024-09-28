٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:١٦ م
رمز الخبر: 85611186
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

المجلس الاعلى للامن القومي: السيد حسن نصر الله، تربى في مدرسة الامام الخميني (رض)

٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:١٦ م
رمز الخبر: 85611186
المجلس الاعلى للامن القومي: السيد حسن نصر الله، تربى في مدرسة الامام الخميني (رض)

طهران/ 28 ايلول/سبتمبر/ارنا – قال المجلس الاعلى للامن القومي في بيان ان الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله قد تربى ونشأ في مدرسة الامام الخميني (رض)، وقضى عمره في النضال وعاش شهيدا ولم يبتعد للحظة عن امنية الشهادة.

وجاء في البيان ان سيد ورمز المقاومة، التحق بشهداء المقاومة من صدر الاسلام الى الان والتحق بركب شهداء كربلاء. ان هذا الشهيد العظيم قد تربى ونشأ في مدرسة الامام الخميني (رض)، وقضى عمره في النضال وعاش شهيدا ولم يبتعد للحظة عن امنية الشهادة.

واضاف البيان ان تجربة المقاومة اظهرت انه في كل مرة يقدم فيها الكيان الصهيوني على قتل قائد في المقاومة، فمن دمائه الزكية، يدخل قائد اقوى ساحة النضال، وتمر النهضة، بفصل جديد وقفزة كبرى، وهي سنة الهية ستستمر بلا ريب.

واكد المجلس الاعلى للامن القومي ان خط الجهاد والمقاومة سيستمر بدافع أكبر وان النصر النهائي سيكون حليف مجاهدي هذا الدرب المبارك.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .