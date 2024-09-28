السفير اماني: دماء الشهيد نصر الله، تجعل المقاومة اكثر اصرارا وعزيمة

وقال اماني في منشور نشره في الفضاء الافتراضي: ان الشهيد الجليل اية الله السيد حسن نصر الله، الامين العام لحزب الله، شانه شان الشهيد السعيد السيد عباس الموسوي، نال امنيته الدائمة. ان الدماء الطاهرة لاسطورة المقاومة، تقوي عزم المجاهدين في سبيل الله لسلوك المسار المنتصر للمقاومة.