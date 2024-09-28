٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٢ ص
رمز الخبر: 85611237
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

السفير اماني: دماء الشهيد نصر الله، تجعل المقاومة اكثر اصرارا وعزيمة

٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٢ ص
رمز الخبر: 85611237
السفير اماني: دماء الشهيد نصر الله، تجعل المقاومة اكثر اصرارا وعزيمة

طهران/ 29 ايلول/سبتمبر/ارنا – قدم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى اماني، التعازي باستشهاد الامين العام لحزب الله وقال ان دماء الشهيد السيد حسن نصر الله، ستجعل المقاومة اكثر عزيمة واصرارا.

وقال اماني في منشور نشره في الفضاء الافتراضي: ان الشهيد الجليل اية الله السيد حسن نصر الله، الامين العام لحزب الله، شانه شان الشهيد السعيد السيد عباس الموسوي، نال امنيته الدائمة. ان الدماء الطاهرة لاسطورة المقاومة، تقوي عزم المجاهدين في سبيل الله لسلوك المسار المنتصر للمقاومة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .