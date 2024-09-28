وقال اماني في منشور نشره في الفضاء الافتراضي: ان الشهيد الجليل اية الله السيد حسن نصر الله، الامين العام لحزب الله، شانه شان الشهيد السعيد السيد عباس الموسوي، نال امنيته الدائمة. ان الدماء الطاهرة لاسطورة المقاومة، تقوي عزم المجاهدين في سبيل الله لسلوك المسار المنتصر للمقاومة.
السفير اماني: دماء الشهيد نصر الله، تجعل المقاومة اكثر اصرارا وعزيمة
٢٩/٠٩/٢٠٢٤، ١٢:٥٢ ص
رمز الخبر: 85611237
طهران/ 29 ايلول/سبتمبر/ارنا – قدم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى اماني، التعازي باستشهاد الامين العام لحزب الله وقال ان دماء الشهيد السيد حسن نصر الله، ستجعل المقاومة اكثر عزيمة واصرارا.
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